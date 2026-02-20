Генич заявил, что «Локомотив» не потеряет в качестве из-за ухода Баринова

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что «Локомотив» не станет слабее из-за ухода полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«У «Локомотива»… Можно посыпать голову и кричать: «Блин, с уходом Баринова всё пропало, мы всё потеряли», [но] ни хрена подобного. Вот ни хрена. Я не думаю, что они доедут до чемпионства, хотя Галактионов сказал, что будут бороться, но вот мы были на игре, мне очень понравился «Локомотив». И очень понравился Вера», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На зимний перерыв «Локомотив» ушёл, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка.