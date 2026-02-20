Тренер «Спартака» Карседо: у нас команда, которая точно достойна большего

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящей второй части сезона-2025/2026 и подготовке команды на сборах.

«Уверен, игроки сами понимают, что во второй части сезона нам необходимо прибавить. У нас команда, которая точно достойна большего. Наш футбол должен стать лучше, это цель. Быть лучше, набирать больше очков и побеждать, радовать болельщиков.

Конечно, невозможно все шесть недель только тренироваться. Нужно разнообразить занятия, предлагать что-то новое. Порой это тренажёры, была ещё тренировка на песке. Были встречи с игроками. Мы находимся на одной территории 24 часа в сутки, поэтому есть возможность проводить совместные активности. Игроки должны понимать, что командный дух тоже помогает стать сильнее», — сказал Карседо в интервью клубной пресс-службе.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40).