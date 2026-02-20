Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Карседо: у нас команда, которая точно достойна большего

Тренер «Спартака» Карседо: у нас команда, которая точно достойна большего
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящей второй части сезона-2025/2026 и подготовке команды на сборах.

«Уверен, игроки сами понимают, что во второй части сезона нам необходимо прибавить. У нас команда, которая точно достойна большего. Наш футбол должен стать лучше, это цель. Быть лучше, набирать больше очков и побеждать, радовать болельщиков.

Конечно, невозможно все шесть недель только тренироваться. Нужно разнообразить занятия, предлагать что-то новое. Порой это тренажёры, была ещё тренировка на песке. Были встречи с игроками. Мы находимся на одной территории 24 часа в сутки, поэтому есть возможность проводить совместные активности. Игроки должны понимать, что командный дух тоже помогает стать сильнее», — сказал Карседо в интервью клубной пресс-службе.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40).

Материалы по теме
Фото
Валерий Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android