Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Максим Глушенков: обмен Лусиано на Дивеева — в пользу «Зенита»

Максим Глушенков: обмен Лусиано на Дивеева — в пользу «Зенита»
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о переходе в санкт-петербургский клуб защитника Игоря Дивеева из ЦСКА. В обратном направлении проследовал нападающий Лусиано Гонду. По словам Глушенкова, «Зенит» выиграл от этой сделки.

— Назовите четырёх лучших игроков РПЛ за последние пять лет.
— Кордоба, Батраков, Кисляк и Мостовой Андрей.

— В чью пользу обмен Дивеева на Гонду?
— В нашу.

— Почему?
— Мы взяли основного игрока, а отдали — неосновного.

— Гонду сильный?
— Он не играл, а Соболев играл. За последний год в «Зените» по системе «гол+пас» в тройке я, Мостовой и Соболев, — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

