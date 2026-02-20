Скидки
Легенда РПЛ Кристиан Нобоа посетит матч «Сочи» — «Спартак»

Эквадорский футболист вернётся в Россию и станет гостем матча первого тура РПЛ после зимнего перерыва.

Также экс-полузащитник сочинцев посетит базу бывшего клуба, раздаст автографы болельщикам, пообщается с вип-гостями на стадионе и примет участие в съёмках шоу.

«Спасибо БЕТСИТИ и «Сочи» за поездку в Россию. Через неделю увижусь со своими друзьями. Вспомним то время, что играли в России, и посмотрим матч со «Спартаком». Скоро увидимся!» – сказал Нобоа в обращении к болельщикам.

Кристиан Нобоа выступал в России с 2007 по 2023 год с перерывом на выступления за греческий ПАОК в 2015-м. Хавбек трижды выиграл РПЛ. В составе «Сочи» он взял серебро чемпионата в сезоне-2021/2022.

Матч «Сочи» – «Спартак» состоится 1 марта в 16:30 мск.

