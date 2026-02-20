Экс-игрок ЦСКА Иванов: Абдулкадыров проигрывал конкуренцию в команде

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов прокомментировал переход центрального защитника московского клуба Джамалутдина Абдулкадырова в «Ахмат». Футболист присоединился к грозненской команде на правах аренды до конца текущего сезона.

«Правильно, что Абдулкадырова отдали в аренду в «Ахмат». Он проигрывал конкуренцию в ЦСКА. Но игрок он хороший. Уверен, что в «Ахмате» игровая практика будет. Это точно пойдёт на пользу. После аренды всё зависит от него. «Ахмат» на него рассчитывает. Есть шанс вернуться и попасть в основной состав ЦСКА», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.