Джон Терри отреагировал на мнение, что Вирджил ван Дейк лучше него

Бывший центральный защитник «Челси» Джон Терри отреагировал на мнение, что выступающий за «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк лучше него. Ранее такую точку зрения высказал английский экс-полузащитник Джермейн Пеннант.

«Пенс, подними статистику. У меня наибольшее количество голов, забитых защитниками, в истории Премьер-лиги. И наибольшее количество матчей без пропущенных мячей. У меня больше трофеев, чем у ван Дейка. В сезоне-2014/2015, в возрасте 34 лет, я отыграл каждую минуту каждого матча за «Челси» и выиграл чемпионат. Рад быть в числе участников (претендентов на звание лучшего защитника в истории АПЛ. — Прим. «Чемпионата»), но решать, конечно, вам», — приводит слова Терри The Touchline в социальной сети X.