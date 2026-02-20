Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Терри отреагировал на мнение, что Вирджил ван Дейк лучше него

Джон Терри отреагировал на мнение, что Вирджил ван Дейк лучше него
Комментарии

Бывший центральный защитник «Челси» Джон Терри отреагировал на мнение, что выступающий за «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк лучше него. Ранее такую точку зрения высказал английский экс-полузащитник Джермейн Пеннант.

«Пенс, подними статистику. У меня наибольшее количество голов, забитых защитниками, в истории Премьер-лиги. И наибольшее количество матчей без пропущенных мячей. У меня больше трофеев, чем у ван Дейка. В сезоне-2014/2015, в возрасте 34 лет, я отыграл каждую минуту каждого матча за «Челси» и выиграл чемпионат. Рад быть в числе участников (претендентов на звание лучшего защитника в истории АПЛ. — Прим. «Чемпионата»), но решать, конечно, вам», — приводит слова Терри The Touchline в социальной сети X.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» нацелились на полузащитника «Ювентуса» — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android