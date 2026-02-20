Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Рубине» назвали задачу на текущий сезон РПЛ

В «Рубине» назвали задачу на текущий сезон РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил, что целью казанской команды на остаток текущего сезона является закрепление на седьмой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает седьмое место, набрав 23 очка.

— Каковы цели «Рубина» на этот сезон?
— От шестой позиции нас отделяет шесть очков — это достаточно много, но от 11‑й — всего три. Нам нужно удержать ту позицию, на которой мы находимся. Мы должны выработать менталитет победителя, выходить на каждый матч с мыслью о победе и за счёт этого результата постараться сохранить седьмое место. К первым местам сложно приблизиться, но клуб заявил, что со следующего сезона хочет быть в топ‑5, и мы постараемся это сделать, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Рубин» уступил «Оренбургу» в первом контрольном матче за день
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android