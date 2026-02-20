В «Рубине» назвали задачу на текущий сезон РПЛ

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил, что целью казанской команды на остаток текущего сезона является закрепление на седьмой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает седьмое место, набрав 23 очка.

— Каковы цели «Рубина» на этот сезон?

— От шестой позиции нас отделяет шесть очков — это достаточно много, но от 11‑й — всего три. Нам нужно удержать ту позицию, на которой мы находимся. Мы должны выработать менталитет победителя, выходить на каждый матч с мыслью о победе и за счёт этого результата постараться сохранить седьмое место. К первым местам сложно приблизиться, но клуб заявил, что со следующего сезона хочет быть в топ‑5, и мы постараемся это сделать, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».