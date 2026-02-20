Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Овьедо»

Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вошёл в заявку команды на матч 26-го тура Примеры с «Овьедо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Встреча состоится в субботу, 21 февраля. Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Ранее россиянин восстанавливался после травмы берцовой кости. На прошлой неделе сообщалось, что он вернулся к тренировкам в общей группе команды.

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Арсен Захарян провёл 12 матчей. Также на его счету одна игра в Кубке Испании. Результативными действиями футболист не отметился.