Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Овьедо»

Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Овьедо»
Комментарии

Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вошёл в заявку команды на матч 26-го тура Примеры с «Овьедо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Овьедо
Овьедо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в субботу, 21 февраля. Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Ранее россиянин восстанавливался после травмы берцовой кости. На прошлой неделе сообщалось, что он вернулся к тренировкам в общей группе команды.

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Арсен Захарян провёл 12 матчей. Также на его счету одна игра в Кубке Испании. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Орлов рассказал, почему «Зенит» отказался от подписания Арсена Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android