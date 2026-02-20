Максим Глушенков: к мнению Мостового Андрея прислушался бы, Александра — нет

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своём отношении к экспертам в СМИ. Футболист отметил, что не стал бы прислушиваться к мнению экс-хавбека сборных СССР и России Александра Мостового, но учёл бы мнение одноклубника Андрея Мостового.

— Как часто читаете о себе?

— Кого? Мнения диванных экспертов? Я не читаю особо, мне чаще всего скидывают, но я на это не реагирую, шум мне неинтересен. Честно, половину людей, которые высказываются обо мне, даже не знаю.

— К мнению Мостового о себе прислушались бы?

— К мнению Андрея — да.

— А Александра?

— Его — нет, — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

Максиму Глушенкову 26 лет, за «Зенит» он выступает с 2024-го.