Непомнящий: Головин всё время играет на грани — у него были вспышки и в ЦСКА

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провёл 26 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал пять результативных передач.

«Головин всё время играет на грани. У него случаются вспышки — и в ЦСКА, когда играл, и в «Монако» в первых сезонах. Он сам не понимает, как такое бывает, что его заклинивает и он не сдерживается. У него есть такой недостаток. Он об этом знает. И уверен, что ему на это указывают и говорят: «Так нельзя». И тем не менее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.