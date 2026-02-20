Президент «Чайки» опроверг информацию, что клуб переедет в Подольск на вторую часть сезона

Президент песчанокопской «Чайки» Андрей Чайка прокомментировал информацию, что клуб может переехать в Подольск на вторую часть сезона-2025/2026 Лиги Pari. Ранее о таком решении сообщал журналист Иван Карпов.

— Правда ли, что «Чайка» весной будет играть в Подольске?

— Неправда. Мы сыграем там первые два матча, нам надо сделать СКУД, остальные игры — в Песчанокопском. И дальше будем играть только в Песчанокопском, — приводит слова Чайки «Матч ТВ».

«Чайка» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 21 встречу. Отставание от 15-го места, дающего право остаться в лиге, составляет девять очков.