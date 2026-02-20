Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Чайки» опроверг информацию, что клуб переедет в Подольск на вторую часть сезона

Президент «Чайки» опроверг информацию, что клуб переедет в Подольск на вторую часть сезона
Комментарии

Президент песчанокопской «Чайки» Андрей Чайка прокомментировал информацию, что клуб может переехать в Подольск на вторую часть сезона-2025/2026 Лиги Pari. Ранее о таком решении сообщал журналист Иван Карпов.

— Правда ли, что «Чайка» весной будет играть в Подольске?
— Неправда. Мы сыграем там первые два матча, нам надо сделать СКУД, остальные игры — в Песчанокопском. И дальше будем играть только в Песчанокопском, — приводит слова Чайки «Матч ТВ».

«Чайка» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 21 встречу. Отставание от 15-го места, дающего право остаться в лиге, составляет девять очков.

Материалы по теме
«Крылья Советов» обыграли «Чайку» в контрольном матче со счётом 5:3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android