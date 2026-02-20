Бубнов ответил, в какую команду РПЛ мог бы вписаться Денис Черышев

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, в какую команду Мир РПЛ мог бы вписаться российский полузащитник Денис Черышев. Ранее Черышев подписал контракт с кипрским клубом «Красава». Экс-футболист «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» оставался без клуба с лета 2025-го после ухода из греческого «Паниониоса».

— Александр Викторович, подскажите, в какую команду РПЛ, по вашему мнению, смог бы вписаться Черышев?

— Чернышев (орфография автора сохранена. — Прим. «Чемпионата») не хочет вписываться ни в какую команду РПЛ. Он хочет жить и играть в Испании, где начинал свою профессиональную карьеру, — написал Бубнов в своём телеграм-канале.