Энтони Гордон забил в этом розыгрыше ЛЧ столько же голов, сколько Эден Азар за всю карьеру

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон забил в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 10 голов. Столько же мячей в самом престижном европейском турнире положил экс-вингер «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар за всю карьеру.

Бельгийский фланговый нападающий выходил на поле в 61 матче Лиги чемпионов, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Энтони Гордон отличился такое же количество раз в девяти встречах турнира. Ранее англичанин оформил покер в ворота «Карабаха» (6:1) в стыковом раунде плей-офф.

Всего в нынешнем сезоне Гордон провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах. Футболист набрал 14+5 по системе «гол+пас».