«Барселона» не близка к покупке Альвареса, каталонцы не связывались с «Атлетико» — MD

Окружение нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса опровергло информацию о прогрессе в переговорах о потенциальном переходе футболиста в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб не близок к подписанию чемпиона мира. Сине-гранатовым следует направлять любые запросы по Альваресу только в «Атлетико», которому принадлежат права на игрока.

Ранее СМИ сообщали, что аргентинец перейдёт в «Барселону» после чемпионата мира 2026 года.

Альварес играет за «Атлетико» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

