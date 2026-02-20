Гави приступил к тренировкам с общей группой «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Гави приступил к тренировкам с общей группой игроков каталонской команды. Об этом сообщает Sport.es.

При этом окончательные сроки возвращения на поле испанского хавбека не разглашаются. Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги Гави провёл всего два матча за «Барселону». Он пропустил бо́льшую часть чемпионата из-за травмы и последующей операции на мениске.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков. Сине-гранатовые отстают от лидирующего в лиге мадридского «Реала» на два очка. В ближайшем матче каталонская команда встретится с «Леванте» 22 февраля.