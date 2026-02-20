Неймар заявил о возможности завершения карьеры до конца года

Нападающий «Сантоса» Неймар не исключил, что может завершить профессиональную карьеру в грядущем декабре.

«Я не знаю, что будет дальше, может быть, в декабре я завершу карьеру, посмотрим, что подскажет мне сердце», — сказал Неймар в интервью Cazé TV.

34-летний нападающий играет за «Сантос» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года.

Неймар является воспитанником «Сантоса». За всё время в клубе из Сан-Паулу Неймар провёл 254 матча во всех турнирах, в которых он отметился 147 голами и 71 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

