Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
02:00 Мск
Футбол Новости

Фото: реакция Луиса Энрике на вопрос о расистском скандале в матче «Бенфики» с «Реалом»

Фото: реакция Луиса Энрике на вопрос о расистском скандале в матче «Бенфики» с «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на ситуацию с расистским инцидентом в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Всё, что я могу сказать по этому поводу, не имеет никакого значения», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Фото: psg.fr

Во втором тайме встречу приостановили после того, как вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обвинил нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Отметим, что в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой. До этого инцидента бразилец забил гол и отпраздновал его танцем с угловым флагом, чем, по мнению тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, провоцировал португальских болельщиков.

