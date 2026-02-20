Фото: реакция Луиса Энрике на вопрос о расистском скандале в матче «Бенфики» с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на ситуацию с расистским инцидентом в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом».

«Всё, что я могу сказать по этому поводу, не имеет никакого значения», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Фото: psg.fr

Во втором тайме встречу приостановили после того, как вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обвинил нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Отметим, что в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой. До этого инцидента бразилец забил гол и отпраздновал его танцем с угловым флагом, чем, по мнению тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, провоцировал португальских болельщиков.