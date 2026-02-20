Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Ву — о работе со Станковичем: отличный тренер и отличный мотиватор

Защитник «Спартака» Ву — о работе со Станковичем: отличный тренер и отличный мотиватор
Комментарии

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил, какие у него остались воспоминания о работе с бывшим главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Это отличный опыт. Всегда со всеми тренерами я находил общий язык, ни с кем не было проблем. Я улучшил многое в своей игре в обороне благодаря Деяну, он и его помощники много работали со мной. Отличный тренер и отличный мотиватор», — приводит слова Ву «Матч ТВ».

Сербский специалист занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2024 года по осень 2025 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Ву оценил выступление сборной Камеруна на Кубке Африки

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android