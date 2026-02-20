Защитник «Спартака» Ву — о работе со Станковичем: отличный тренер и отличный мотиватор

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил, какие у него остались воспоминания о работе с бывшим главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Это отличный опыт. Всегда со всеми тренерами я находил общий язык, ни с кем не было проблем. Я улучшил многое в своей игре в обороне благодаря Деяну, он и его помощники много работали со мной. Отличный тренер и отличный мотиватор», — приводит слова Ву «Матч ТВ».

Сербский специалист занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2024 года по осень 2025 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

