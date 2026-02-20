Скидки
В Турции задержали руководителей 32 футбольных клубов. Их подозревают в незаконных ставках

Прокуратура Стамбула задержала 32 подозреваемых в рамках расследования предполагаемых договорных матчей и незаконных ставок в профессиональных лигах страны. В числе задержанных руководители нескольких клубов Суперлиги – «Гезтепе», «Коньяспора», «Аланьяспора», «Антальяспора», «Коджаэлиспора», «Генчлербирлиги» и «Сивасспора». Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По информации издания, турецкая полиция провела рейды в 10 провинциях, чтобы задержать подозреваемых. Поиски ещё одного подозреваемого продолжаются.

Напомним, ранее в Турции за ставки были отстранены более 1000 футболистов и 149 арбитров. Полиция продолжает расследование произошедшего.

