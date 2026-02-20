Скидки
Главная Футбол Новости

«Лучший президент». Акинфеев выложил фото с Гинером, возглавившим ЦСКА 25 лет назад

Комментарии

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фотографию с президентом красно-синих Евгением Гинером, возглавившим московский клуб 25 лет назад.

«25 лет в клубе! Лучший президент», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Фото: pfc-cska.com

За период президентства Гинера ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, девять раз выигрывал Фонбет Кубок России, восемь раз – Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 16 матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

