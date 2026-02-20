Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

МОК рассмотрит законность посещения Инфантино заседания «Совета мира» в кепке США

МОК рассмотрит законность посещения Инфантино заседания «Совета мира» в кепке США
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри заявила, что организация рассмотрит законность посещения президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заседания «Совета мира».

Инфантино, который также является членом МОК, появился на первом заседании «Совета мира» в красной кепке с надписью «США», в то время как МОК требует от своих членов строгого соблюдения принципа политической нейтральности.

«С нашей точки зрения, мы соблюдаем политический нейтралитет. Это единственный правильный подход. И мы намерены придерживаться его и в будущем. Я не была в курсе этой ситуации. Мы рассмотрим этот случай», — сказала Ковентри на пресс‑конференции.

Первая встреча «Совета мира» по Газе прошла в столице США в четверг, 19 февраля. На мероприятии присутствовали представители более 40 государств, а среди приглашённых оказался и Джанни Инфантино. Факт его присутствия вызвал вопросы у руководства олимпийского движения.

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино высказался об инциденте с Винисиусом в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android