МОК рассмотрит законность посещения Инфантино заседания «Совета мира» в кепке США

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри заявила, что организация рассмотрит законность посещения президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заседания «Совета мира».

Инфантино, который также является членом МОК, появился на первом заседании «Совета мира» в красной кепке с надписью «США», в то время как МОК требует от своих членов строгого соблюдения принципа политической нейтральности.

«С нашей точки зрения, мы соблюдаем политический нейтралитет. Это единственный правильный подход. И мы намерены придерживаться его и в будущем. Я не была в курсе этой ситуации. Мы рассмотрим этот случай», — сказала Ковентри на пресс‑конференции.

Первая встреча «Совета мира» по Газе прошла в столице США в четверг, 19 февраля. На мероприятии присутствовали представители более 40 государств, а среди приглашённых оказался и Джанни Инфантино. Факт его присутствия вызвал вопросы у руководства олимпийского движения.