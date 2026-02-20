«Эмоционально непросто справиться со всем, что произошло». Моуринью — о матче с «Реалом»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о первом стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра закончилась победой испанской команды со счётом 1:0 и запомнилась расистским скандалом вокруг вингера мадридцев Винисиуса Жуниора.

«Матч был действительно сложным во всех отношениях. До 50-й минуты это была игра максимальной интенсивности – как физически, так и тактически, требующая необходимой концентрации для встречи на таком уровне. Но я также должен признать, что до сих пор — и это ещё не конец — было непросто эмоционально справиться со всем, что произошло и продолжает происходить. Однако завтра (во встрече чемпионата Португалии с АВС САД. – Прим. «Чемпионата») нас ждёт важный матч для наших амбиций и мечтаний. Победа имеет основополагающее значение. Нам нужно сосредоточиться и показать себя с лучшей стороны», – приводит слова Моуринью AS.

Напомним, во втором тайме встреча была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его словом «обезьяна». Футболисты скрыли свои лица руками и одеждой, что затруднило проверку версии нападающего.