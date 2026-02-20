Гвардиола высказался о расистском скандале с участием Винисиуса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с расистскими оскорблениями, допущенными в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

«Неважно, где ты родился, цвет кожи не делает тебя лучше или хуже. Предстоит большая работа. Она ведётся в обществе, а не только в футболе. Расизм повсюду − он проявляется в том, как вы себя ведёте и притворяетесь лучше кого-то.

Как бороться с расизмом? Школы. Должны больше платить учителям, а не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными людьми в обществе, а не тренеры», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Во время матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» произошла стычка между вингером лиссабонской команды Джанлукой Престианни и нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором. В определённый момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой. После матча появились сообщения, что Престианни оскорбил Винисиуса на расовой почве.

