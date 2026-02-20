Скидки
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
02:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Луис Энрике высказался о вратарях «ПСЖ» перед матчем с «Метцем» в Лиге 1

Луис Энрике высказался о вратарях «ПСЖ» перед матчем с «Метцем» в Лиге 1
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о вратарях своей команды перед матчем 23-го тура французской Лиги 1, в котором парижскому клубу предстоит встретиться с «Метцем».

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Метц
Метц
«У всех трёх вратарей отличный настрой и подход к тренировкам. Я не знаю, что будет в будущем, как они будут настраиваться, но я очень рад, что у нас есть три вратаря очень высокого уровня», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в нынешнем сезоне сыграл пять встреч в чемпионате за клуб, в которых пропустил шесть мячей.

После 22 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Ланс», у которого 52 очка.

