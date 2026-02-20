«Бенфика» нашла фанатов, которые демонстрировали расистские жесты во время игры с «Реалом»

Работники «Бенфики» проанализировали видеозапись с первого стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1) и вычислили болельщиков, которые демонстрировали расистские жесты во время игры. Об этом сообщает аккаунт издания A Bola в социальной сети X.

Напомним, во втором тайме встреча была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его словом «обезьяна». Футболисты скрыли свои лица руками и одеждой, что затруднило проверку версии нападающего.

Позже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о начале дисциплинарного расследования инцидента.