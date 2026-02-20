Скидки
Главная Футбол Новости

«Бенфика» нашла фанатов, которые демонстрировали расистские жесты во время игры с «Реалом»

«Бенфика» нашла фанатов, которые демонстрировали расистские жесты во время игры с «Реалом»
Комментарии

Работники «Бенфики» проанализировали видеозапись с первого стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1) и вычислили болельщиков, которые демонстрировали расистские жесты во время игры. Об этом сообщает аккаунт издания A Bola в социальной сети X.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

Напомним, во втором тайме встреча была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его словом «обезьяна». Футболисты скрыли свои лица руками и одеждой, что затруднило проверку версии нападающего.

Позже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о начале дисциплинарного расследования инцидента.

