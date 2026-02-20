Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе Альвареса в «Барселону»

Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе Альвареса в «Барселону»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону».

«Я не могу заглянуть ему в голову. Вижу только, как он играл в последних двух матчах, он возвращается к тому уровню, на котором всегда был, и он нам нужен именно таким. Я не знаю, но очень доволен тем, что он нам даёт», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Альварес играет за «Атлетико» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме
«Барселона» купит Альвареса после чемпионата мира за сумму около € 70 млн — TyC Sports

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android