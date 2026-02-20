Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе Альвареса в «Барселону»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону».

«Я не могу заглянуть ему в голову. Вижу только, как он играл в последних двух матчах, он возвращается к тому уровню, на котором всегда был, и он нам нужен именно таким. Я не знаю, но очень доволен тем, что он нам даёт», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Альварес играет за «Атлетико» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

