Главная Футбол Новости

CIES: Кисляк — в шестёрке лучших центрхавов Европы до 21 года вне топ-5 лиг по «гол+пас»

CIES: Кисляк — в шестёрке лучших центрхавов Европы до 21 года вне топ-5 лиг по «гол+пас»
Комментарии

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк является шестым центральным полузащитником Европы (без учёта топ-5 лиг) среди игроков до 21 года по результативным действиями («гол+пас») в пересчёте на 90 минут. Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), опубликованные на странице в социальной сети X.

20-летний игрок красно-синих совершает 0,36 голевого действия за 90 минут. На первом месте находится 17-летний полузащитник «Црвены Звезды» Василие Костов с показателем в 0,69 результативного действия в пересчёте на 90 минут.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

