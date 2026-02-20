«Кристал Пэлас» может уволить Оливера Гласнера — BBC

Руководство «Кристал Пэлас» может расторгнуть контракт главного тренера команды Оливера Гласнера до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, специалиста могут уволить из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. В последних 15 матчах у лондонского клуба всего одна победа.

Ранее наставник «Кристал Пэлас» раскритиковал продажу экс-капитана команды Марка Гехи в «Манчестер Сити» и заявил, что покинет клуб в конце нынешнего сезона.

Оливер Гласнер руководит «орлами» с 2024 года. Под его руководством клуб выиграл первый крупный трофей за 120-летнюю историю – Кубок Англии.