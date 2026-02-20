Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» может уволить Оливера Гласнера — BBC

«Кристал Пэлас» может уволить Оливера Гласнера — BBC
Комментарии

Руководство «Кристал Пэлас» может расторгнуть контракт главного тренера команды Оливера Гласнера до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, специалиста могут уволить из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. В последних 15 матчах у лондонского клуба всего одна победа.

Ранее наставник «Кристал Пэлас» раскритиковал продажу экс-капитана команды Марка Гехи в «Манчестер Сити» и заявил, что покинет клуб в конце нынешнего сезона.

Оливер Гласнер руководит «орлами» с 2024 года. Под его руководством клуб выиграл первый крупный трофей за 120-летнюю историю – Кубок Англии.

Материалы по теме
Видео
Сенсационная ничья «Кристал Пэлас» со «Зриньски» — в видеообзоре матча Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android