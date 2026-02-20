«Рубин» обыграл «Оренбург» в товарищеском матче на сборах

Завершился товарищеский матч между «Рубином» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «Глория Спортс Арена» в турецком Белеке. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу казанской команды. Матч проходил в закрытом режиме.

Единственный мяч в концовке первого тайма забил защитник «Рубина» Андерсон Арройо с передачи нападающего Дардана Шабанхаджая.

Это вторая игра между командами за сегодняшний день. Первый матч начался в 11:00 мск. В этой встрече «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Единственным голом отметился Евгений Болотов. Полузащитник «Оренбурга» поразил ворота соперника на 31-й минуте.

