Главная Футбол Новости

«Рубин» обыграл «Оренбург» в товарищеском матче на сборах

«Рубин» обыграл «Оренбург» в товарищеском матче на сборах
Комментарии

Завершился товарищеский матч между «Рубином» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «Глория Спортс Арена» в турецком Белеке. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу казанской команды. Матч проходил в закрытом режиме.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
1:0 Арройо – 42'    

Единственный мяч в концовке первого тайма забил защитник «Рубина» Андерсон Арройо с передачи нападающего Дардана Шабанхаджая.

Это вторая игра между командами за сегодняшний день. Первый матч начался в 11:00 мск. В этой встрече «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Единственным голом отметился Евгений Болотов. Полузащитник «Оренбурга» поразил ворота соперника на 31-й минуте.

«Рубин» уступил «Оренбургу» в первом контрольном матче за день

Самые титулованные футбольные клубы России:

