Кэррик является главным кандидатом на должность постоянного тренера «МЮ» — Sky Sports

Майкл Кэррик, назначенный главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона, является главным претендентом на должность постоянного наставника команды, сообщает Sky Sports.

Удачное начало работы Кэррика на «Олд Траффорд» дало ему хорошие шансы остаться на своём посту в дальнейшем, а главные претенденты на занимаемую Кэрриком должность Томас Тухель, Луис Энрике и Карло Анчелотти заняты работой в других командах.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» 13 января. Специалист одержал четыре победы в первых пяти матчах в качестве главного тренера и, как сообщается, произвёл впечатление благодаря непринужденной атмосфере в клубе.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 45 очков за 26 встреч. На первой строчке располагается «Арсенал», у которого 58 очков после 27 игр.