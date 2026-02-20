Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кэррик является главным кандидатом на должность постоянного тренера «МЮ» — Sky Sports

Кэррик является главным кандидатом на должность постоянного тренера «МЮ» — Sky Sports
Комментарии

Майкл Кэррик, назначенный главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона, является главным претендентом на должность постоянного наставника команды, сообщает Sky Sports.

Удачное начало работы Кэррика на «Олд Траффорд» дало ему хорошие шансы остаться на своём посту в дальнейшем, а главные претенденты на занимаемую Кэрриком должность Томас Тухель, Луис Энрике и Карло Анчелотти заняты работой в других командах.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» 13 января. Специалист одержал четыре победы в первых пяти матчах в качестве главного тренера и, как сообщается, произвёл впечатление благодаря непринужденной атмосфере в клубе.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 45 очков за 26 встреч. На первой строчке располагается «Арсенал», у которого 58 очков после 27 игр.

Материалы по теме
Руни — об «МЮ»: есть смысл оставить Кэррика, он успокоил команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android