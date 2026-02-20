Скидки
Главная Футбол Новости

Карседо на русском языке похвалил футболистов «Спартака» на тренировке

Карседо на русском языке похвалил футболистов «Спартака» на тренировке
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на русском языке похвалил футболистов во время тренировки.

«Хорошо!» — сказал испанский специалист в видео, опубликованном в телеграм-канале красно-белых.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Спартак» Москва.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос». В 2012 году испанец уже работал в стане красно-белых, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место.

