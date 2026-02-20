Карседо на русском языке похвалил футболистов «Спартака» на тренировке

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на русском языке похвалил футболистов во время тренировки.

«Хорошо!» — сказал испанский специалист в видео, опубликованном в телеграм-канале красно-белых.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Спартак» Москва.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос». В 2012 году испанец уже работал в стане красно-белых, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место.

Как появился «Спартак»: