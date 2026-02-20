Тьерри Анри перечислил, кого из нападающих нужно купить «Барселоне»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри перечислил, кого из форвардов нужно купить каталонской команде.

«Барселоне» нужна настоящая «девятка». Нападающий высочайшего класса. Я говорю о таких грозных бомбардирах, как Виктор Осимхен, Эрлинг Холанд или Гарри Кейн. Проверенные страйкеры, а не новички. Когда у вас есть такой талант, как Ламин Ямаль, который делает такие передачи, вы должны забивать. Это просто. На этом уровне достаточно одного шанса. Я видел матчи, где было упущено слишком много моментов, в «Барселоне» этого не должно происходить. Именно это отличает борьбу за трофей от чемпионства», — приводит слова Анри Sport.es.

В нынешнем сезоне нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски забил 13 голов в 30 матчах.