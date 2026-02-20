«Вообще не слышал от него негатива». Зобнин — о Карседо

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо.

«Подходим к середине сборов, уже познакомились с Карседо, начинаем понимать его требования. Впечатление, что человек всегда погружён в процесс. И во время тренировочного процесса, и на теории он абсолютно всем руководит. Много позитива, вообще не слышал от него негатива. Всё идёт своим чередом, готовимся», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.