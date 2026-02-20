Ассоциация футбола Англии не накажет совладельца «МЮ» за слова о мигрантах — Sky

Футбольная ассоциация Англии (FA) провела беседу с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом с целью напомнить ему об обязанностях «как участника английского футбола». Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, ранее английский бизнесмен заявил, что Великобритания колонизирована мигрантами. В частности, он сказал: «Нельзя иметь экономику, в которой 9 млн человек получают пособия и при этом огромное количество иммигрантов».

По информации источника, FA посоветовала Рэтклиффу помнить о футбольных обязанностях во время интервью для СМИ. При этом подчёркивается, что в отношении совладельца «Манчестер Юнайтед» не будет принято каких-либо штрафных санкций.

