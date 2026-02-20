Стало известно, что попросил Карседо у Кахигао после прихода в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, о чём попросил спортивного директора команды Фрэнсиса Кахигао после своего прихода в клуб.

«Первое, о чём я попросил Фрэнсиса Кахигао, когда пришёл в клуб, — это наличие в штабе людей, которые знают все детали.

Артём [Ребров] был большим вратарём, много лет назад я был его тренером. Он один из тех, кто сделал «Спартак» чемпионом.

Было очень важно иметь в штабе местных людей. Стараемся изучить чемпионат как можно скорее и уже получаем много ценной информации», — сказал Карседо в интервью пресс-службе клуба.

Карседо возглавил красно-белых 5 января. До переезда в Россию испанский специалист работал в «Пафосе», с которым стал чемпионом Кипра и квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.