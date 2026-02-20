Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: я недостаточно хорош, чтобы заменить проданных игроков

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался после первого стыкового матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» (1:1). Специалист отметил, что не может заменить проданных игроков.

«Посмотрим, что принесёт будущее. Никогда не знаешь. Это не первая пресс-конференция, где я говорю это, я могу повторить сказанное. Как я уже говорил, в конечном итоге вы всегда зависите от своих игроков, и они, как всегда, получат всю необходимую поддержку, а там посмотрим.

Я реалист, сейчас у нас не лучший момент. Всё понимаю и беру на себя ответственность за всё, потому что отвечаю за всю команду. Сейчас я просто недостаточно хорош, чтобы заменить проданных игроков. Недостаточно хорош, чтобы интегрировать новых игроков таким образом, чтобы они играли так же, как мы выступали раньше, и чтобы мы могли справиться с нашим графиком.

С другой стороны, я был достаточно хорош, чтобы провести лучший сезон в истории клуба, выиграть два трофея, а также набрать 32 очка после 26 встреч. Похоже, даже сейчас, когда все очень злы, разочарованы и расстроены, мы проводим сезон в Премьер-лиге лучше, чем «Кристал Пэлас» в восьми из последних 10 сезонов. Кроме этого, мы играем в Европе», – приводит слова Гласнера ESPN.

Ранее наставник «Кристал Пэлас» раскритиковал продажу экс-капитана команды Марка Гехи в «Манчестер Сити» и заявил, что покинет клуб в конце нынешнего сезона.