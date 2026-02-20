Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус — лишь пятый футболист в истории с 30 голами и 30 ассистами в Лиге чемпионов

Винисиус — лишь пятый футболист в истории с 30 голами и 30 ассистами в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал пятым футболистом, оформившим 30 голов и 30 результативных передач в Лиге чемпионов. Гол в ворота «Бенфики» (0:1) в первом матче раунда плей-офф оказался 31-м для бразильца в соревновании. Для достижения указанного результата вингеру понадобилось 77 встреч.

В этом списке Винисиуса опередили следующие футболисты:

  • Криштиану Роналду — 140 голов и 42 ассиста в 183 матчах;
  • Лионель Месси — 129 мячей и 40 передач в 163 играх;
  • Неймар — 43 гола и 33 передачи в 81 матче;
  • Томас Мюллер — 57 голов и 30 ассистов в 163 встречах.

Винисиус два раза в карьере выигрывал Лигу чемпионов. Оба раза – в составе «Реала».

Материалы по теме
Гвардиола высказался о расистском скандале с участием Винисиуса

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android