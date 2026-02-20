Винисиус — лишь пятый футболист в истории с 30 голами и 30 ассистами в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал пятым футболистом, оформившим 30 голов и 30 результативных передач в Лиге чемпионов. Гол в ворота «Бенфики» (0:1) в первом матче раунда плей-офф оказался 31-м для бразильца в соревновании. Для достижения указанного результата вингеру понадобилось 77 встреч.

В этом списке Винисиуса опередили следующие футболисты:

Криштиану Роналду — 140 голов и 42 ассиста в 183 матчах;

Лионель Месси — 129 мячей и 40 передач в 163 играх;

Неймар — 43 гола и 33 передачи в 81 матче;

Томас Мюллер — 57 голов и 30 ассистов в 163 встречах.

Винисиус два раза в карьере выигрывал Лигу чемпионов. Оба раза – в составе «Реала».

Материалы по теме Гвардиола высказался о расистском скандале с участием Винисиуса

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: