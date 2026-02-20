Луис Энрике высказался о борьбе за чемпионство в чемпионате Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о борьбе за чемпионство во французской Лиге 1 нынешнего сезона.

«Ланс» показал, что они настоящая команда. Они выиграли много матчей, и это мотивирует нас. Мы движемся по той же траектории, что и последние два года, но соперник увеличил количество побед», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 22 встреч чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Ланс», у которого 52 очка.

В следующем матче чемпионата «ПСЖ» в домашнем матче встретится с «Метцем» 21 февраля, а «Ланс» в этот же день на своём поле сыграет с «Монако».