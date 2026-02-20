Карседо: стараюсь лучше узнать игроков. Хотим знать, что происходит у ребят в жизни

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, как выстраивает взаимоотношения с игроками своей команды.

«Я стараюсь лучше узнать игроков. Важна не только тактика. Мы хотим знать, что происходит у ребят в жизни. Как дела у их семей, сколько у них детей, нет ли проблем. То есть стараемся говорить обо всём.

Понятно, что футбол — это наша профессия, но не менее важно понимать, что думают и чувствуют игроки. Об этом тоже нужно заботиться.

Говорю с игроками лично. Кроме того, у нас проходят собрания с капитаном и другими игроками», — сказал Карседо в интервью пресс-службе клуба.

Карседо возглавил красно-белых 5 января. До переезда в Россию испанский специалист работал в «Пафосе», с которым стал чемпионом Кипра и квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.