Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо: стараюсь лучше узнать игроков. Хотим знать, что происходит у ребят в жизни

Карседо: стараюсь лучше узнать игроков. Хотим знать, что происходит у ребят в жизни
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, как выстраивает взаимоотношения с игроками своей команды.

«Я стараюсь лучше узнать игроков. Важна не только тактика. Мы хотим знать, что происходит у ребят в жизни. Как дела у их семей, сколько у них детей, нет ли проблем. То есть стараемся говорить обо всём.

Понятно, что футбол — это наша профессия, но не менее важно понимать, что думают и чувствуют игроки. Об этом тоже нужно заботиться.

Говорю с игроками лично. Кроме того, у нас проходят собрания с капитаном и другими игроками», — сказал Карседо в интервью пресс-службе клуба.

Карседо возглавил красно-белых 5 января. До переезда в Россию испанский специалист работал в «Пафосе», с которым стал чемпионом Кипра и квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Стало известно, что попросил Карседо у Кахигао после прихода в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android