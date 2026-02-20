Скидки
Главная Футбол Новости

Арбелоа ответил на слова Моуринью, сказанные после эпизода с расизмом в адрес Винисиуса

Арбелоа ответил на слова Моуринью, сказанные после эпизода с расизмом в адрес Винисиуса
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова Жозе Моуринью, возглавляющего «Бенфику», заявившего после очного матча команд в Лиге чемпионов (0:1), что нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор спровоцировал болельщиков соперника празднованием после своего гола. В этой игре бразилец подвергся расистским оскорблениям.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Все видели, что произошло, мы все смотрели игру. Это действительно важно, мы не можем игнорировать это.

Я не люблю комментировать чужое мнение, ни Компани, ни Моуринью, ни кого бы то ни было. Каждый имеет право на своё мнение, и я высказываю своё. Винисиус забил фантастический гол и отпраздновал его так, как мы видели сотни раз, со многими игроками, независимо от их происхождения. Мы не можем выставлять жертву провокатором. Повторяю: ничто из того, что сделал Винисиус, не оправдывает расистский акт», — приводит слова Арбелоа AS.

