Арбелоа ответил на слова Моуринью, сказанные после эпизода с расизмом в адрес Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова Жозе Моуринью, возглавляющего «Бенфику», заявившего после очного матча команд в Лиге чемпионов (0:1), что нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор спровоцировал болельщиков соперника празднованием после своего гола. В этой игре бразилец подвергся расистским оскорблениям.

«Все видели, что произошло, мы все смотрели игру. Это действительно важно, мы не можем игнорировать это.

Я не люблю комментировать чужое мнение, ни Компани, ни Моуринью, ни кого бы то ни было. Каждый имеет право на своё мнение, и я высказываю своё. Винисиус забил фантастический гол и отпраздновал его так, как мы видели сотни раз, со многими игроками, независимо от их происхождения. Мы не можем выставлять жертву провокатором. Повторяю: ничто из того, что сделал Винисиус, не оправдывает расистский акт», — приводит слова Арбелоа AS.

