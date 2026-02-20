Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: Жерсон не был счастлив в «Зените», получится ли Дурану заиграть в команде?

Непомнящий: Жерсон не был счастлив в «Зените», получится ли Дурану заиграть в команде?
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о трансфере нападающего Джона Дурана в «Зенит», сравнив колумбийца с экс-игроком сине-бело-голубых Жерсоном.

«Адаптация иностранцев — это целая история. Не всем удаётся легко вписаться в команду. «Зенит» — амбициозная команда, там каждая персона важна. Получится у Дурана или нет? Это тоже вопрос. Даже Жерсон — такая звезда по нашим меркам, не был счастлив.

Было видно через месяц-полтора после перехода в «Зенит» его недовольное выражение лица. Будет ли Дуран усилением сегодняшнего «Зенита» или нет? Бог знает. Но то, что в «Зенит» непросто вписываться — это точно!» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Жерсон провёл в «Зените» полгода и покинул команду в зимнее трансферное окно. Футболист подписал контракт с бразильским клубом «Крузейро».

Материалы по теме
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android