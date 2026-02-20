Непомнящий: Жерсон не был счастлив в «Зените», получится ли Дурану заиграть в команде?

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о трансфере нападающего Джона Дурана в «Зенит», сравнив колумбийца с экс-игроком сине-бело-голубых Жерсоном.

«Адаптация иностранцев — это целая история. Не всем удаётся легко вписаться в команду. «Зенит» — амбициозная команда, там каждая персона важна. Получится у Дурана или нет? Это тоже вопрос. Даже Жерсон — такая звезда по нашим меркам, не был счастлив.

Было видно через месяц-полтора после перехода в «Зенит» его недовольное выражение лица. Будет ли Дуран усилением сегодняшнего «Зенита» или нет? Бог знает. Но то, что в «Зенит» непросто вписываться — это точно!» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Жерсон провёл в «Зените» полгода и покинул команду в зимнее трансферное окно. Футболист подписал контракт с бразильским клубом «Крузейро».