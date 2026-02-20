Арбелоа — о расизме в адрес Винисиуса: всё в руках УЕФА, пора показать борьбу на деле

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказал мнение, что УЕФА обязан применить санкции в отношении лиц, допустивших расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора во время матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1). Ранее сообщалось, что, в частности, нападающий лиссабонской команды Джанлука Престианни оскорбил бразильца на почве расизма.

«Теперь всё в руках УЕФА. Пришло время показать, что это не просто слова [о борьбе с расизмом]. Они хорошо справляются с этим уже много лет.

Не мне решать, как должен реагировать УЕФА. Я считаю, что санкции должны быть применены. У нас есть хорошая возможность обозначить поворотный момент. Известно, какую страсть вызывает футбол, но произошедшее недопустимо», — приводит слова Арбелоа AS.

Материалы по теме Арбелоа ответил на слова Моуринью, сказанные после эпизода с расизмом в адрес Винисиуса

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: