Энрике объяснил плохую статистику «ПСЖ» при исполнении пенальти

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил плохую статистику команды при исполнении пенальти.

«Что я могу сказать, так это то, что я знаю статистику, потому что вы постоянно мне об этом напоминаете, особенно если она отрицательная. После матчей, на пресс-конференциях…

Могу сказать, что да, мы не реализовали пенальти. Это нормально, потому что те, кто не реализовывает пенальти, сами их и зарабатывают. Наша цель — иметь в команде много вариантов. Многие игроки уже исполняли пенальти, и мы показали хороший результат в сложные моменты, в важных матчах… Мы выигрывали финалы с этими игроками. Правда, может быть, и нет настоящего пенальтиста, но у нас много игроков, которые могут реализовать», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» девять раз получал право на пробитие 11-метрового удара, из которых реализовал пять попыток.