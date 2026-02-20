Скидки
Арбелоа поделился информацией о состоянии здоровья Мбаппе

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о физическом состоянии нападающего Килиана Мбаппе, испытывающего проблемы с коленом.

«Ситуация с коленом Мбаппе намного лучше. Оно ещё полностью не зажило, но он чувствует себя гораздо лучше», — приводит слова Арбелоа AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

