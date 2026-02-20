Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это маловероятно». Никита Хайкин высказался о шансах сыграть за Норвегию на ЧМ-2026

«Это маловероятно». Никита Хайкин высказался о шансах сыграть за Норвегию на ЧМ-2026
Комментарии

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопрос, сможет ли он сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее адвокат вратаря Ларсен Бейли заявил, что россиянин подал заявление на получение гражданства скандинавской страны.

– Сможем ли мы вас увидеть в воротах сборной Норвегии летом на Кубке мира?
– Пока нет. Я думаю, надо будет ждать. Это долгий процесс, и он занимает много времени, к сожалению.

– Как бы вы оценили вероятность того, что вы будете в составе Норвегии летом?
– Пока это маловероятно, – сказал Хайкин в выпуске на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

Ранее Хайкин был признан лучшим вратарём общего этапа Лиги чемпионов, по оценкам статистических порталов Sofascore и Whoscored.

Материалы по теме
Новая сенсация Норвегии в ЛЧ — «казнили» третий топ-клуб подряд! «Интер» получил 3. Видео
Новая сенсация Норвегии в ЛЧ — «казнили» третий топ-клуб подряд! «Интер» получил 3. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android