«Это маловероятно». Никита Хайкин высказался о шансах сыграть за Норвегию на ЧМ-2026

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопрос, сможет ли он сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее адвокат вратаря Ларсен Бейли заявил, что россиянин подал заявление на получение гражданства скандинавской страны.

– Сможем ли мы вас увидеть в воротах сборной Норвегии летом на Кубке мира?

– Пока нет. Я думаю, надо будет ждать. Это долгий процесс, и он занимает много времени, к сожалению.

– Как бы вы оценили вероятность того, что вы будете в составе Норвегии летом?

– Пока это маловероятно, – сказал Хайкин в выпуске на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

Ранее Хайкин был признан лучшим вратарём общего этапа Лиги чемпионов, по оценкам статистических порталов Sofascore и Whoscored.