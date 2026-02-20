«Честно скажу, я этого не ожидал». Ребров — о назначении в тренерский штаб Карседо

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о предложении главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо войти в тренерский штаб красно-белых.

«Встреча с Хуаном Карлосом у нас получилась тёплой. Мы давно знакомы, уже много лет. Наверное, где-то он меня удивил. Когда мы созванивались в начале января, он сказал: «Я бы хотел, чтобы ты мне помог в работе с вратарями». Честно скажу, я этого не ожидал. Потому что вся моя карьера после футбола была связана с менеджментом, работал в спортивном блоке.

Но я понимаю, что если клубу нужна помощь именно в этом компоненте, в работе на тренировочном поле, то я должен согласиться. Однако у меня есть также офисные дела, которые надо закрывать. Мы договорились, что я максимально помогаю сколько могу. Если мне надо отлучиться по каким-то моим делам, то сделаем симбиоз.

Пришлось снова надеть бутсы. Честно скажу, ножки побаливали первые пару дней. Но я в своей стихии, снова со своими братьями в перчатках», — сказал Ребров в интервью пресс-службе клуба.