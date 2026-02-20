«Реал» выпустил заявление в связи с травмой Дина Хёйсена

Мадридский «Реал» на официальном сайте поделился информацией о травме центрального защитника Дина Хёйсена.

«После проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Дина Хёйсена была диагностирована мышечная травма правой икроножной мышцы. За его восстановлением будут следить», — сказано в заявлении «Королевского клуба».

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме Арбелоа поделился информацией о состоянии здоровья Мбаппе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: