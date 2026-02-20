Срджан Бабич высказался о своём физическом состоянии после восстановления от травмы

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о своём физическом состоянии после восстановления от травмы.

«Я реально рад быть вместе с командой, быть в этой атмосфере. Долго был без парней, и мне их не хватало.

Чувствую себя гораздо лучше. Шаг за шагом восстанавливаюсь и физически, и ментально. Думаю, что всё будет хорошо», — сказал Бабич в интервью пресс-службе клуба.

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир РПЛ, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). Сербский защитник покинул поле уже на 10-й минуте, его заменил камерунец Кристофер Ву.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.