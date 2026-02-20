Никита Хайкин прокомментировал игру «Будё-Глимт» после победы над «Интером» в ЛЧ

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин после победы над «Интером» (3:1) в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов высказался о прогрессе норвежской команды по ходу турнира.

«Я думаю, мы сделали какую-то работу над ошибками. Безусловно, на этом уровне ты сразу видишь свои слабые стороны, над чем приходится работать. Коллективно и индивидуально мы проводим большой анализ после каждого матча. Я бы не сказал, что мы кардинально что-то меняем, но мы выполняем очень большую работу над тем, что мы можем сделать лучше. Видно постепенный прогресс в этой Лиге чемпионов, и он сказался ближе к концу, нежели к началу турнира.

И, опять же, сыграло много факторов. У нас первый розыгрыш Лиги чемпионов в истории. В том числе у нас был конец сезона к этому моменту, так что усталость физическая и психологическая сыграла на тот момент. Когда ты играешь сразу на два-три фронта, это очень тяжело. Если смотреть на «Интер», им тоже, наверное, не просто сейчас играть, у них сумасшедший график», – сказал Хайкин в выпуске на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

Напомним, «Будё-Глимт» не выиграл ни одного матча после 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В последних трёх встречах норвежцы одолели «Манчестер Сити» (3:1), «Атлетико» Мадрид (2:1) и «Интер» (3:1).