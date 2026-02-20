Скидки
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Футбол Новости

Стало известно, сколько Хёйсен пропустит из-за травмы

Стало известно, сколько Хёйсен пропустит из-за травмы
Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен пропустит пять-семь дней по причине повреждения правой икроножной мышцы. Футболист не сможет принять участия в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», который состоится в субботу, 21 февраля. Об этом сообщает журналист Мельхор Руис на своей странице в социальной сети X.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Комментарии
